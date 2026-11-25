Una emboscada se registró en la vía que comunica a los municipios de Padilla y Puerto Tejada, en el norte del Cauca. En el sector de Tres Esquinas, hombres armados con fusiles atacaron a una patrulla, asesinaron a disparos a dos policías y causaron heridas a otros cuatro uniformados.

Identidad de las víctimas

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Las víctimas de este ataque terrorista fueron identificadas como el patrullero Kevin David Torres y el patrullero Bayron Jesús Riascos Murillo.

La patrulla de la Policía acompañaba a funcionarios de una empresa privada hacia una escuela rural para instalar un parque para los niños de las familias campesina de esta región.



"En la estación de servicio donde venden gasolina, en la vía Puerto Tejada - Padilla, nos emboscaron a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. En este momento se está moviendo la Sijin. Se trasladaron dos heridos, según me informa la Secretaría de Salud que fueron trasladados al Valle de Lili, en Cali", señaló el secretario de Gobierno del municipio de Padilla, Cristóbal Laso, dando un reporte preliminar.

Presencia de disidencias en la zona

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En esa zona del norte del Cauca hace presencia las disidencias de las Farc y algunas bandas criminales locales. Los heridos llegaron hace algunos minutos a una clínica del sur de Cali.

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