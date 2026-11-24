Varios municipios del sur del departamento del Cauca permanecen sin servicio de energía eléctrica, luego de una falla registrada en los circuitos de interconexión entre Cauca y Nariño.

La emergencia afecta a las poblaciones de El Patía, Florencia, Mercaderes, Bolívar y El Bordo, donde sus habitantes han tenido que recurrir a velas para iluminar sus viviendas.

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La suspensión del suministro ha generado preocupación entre las comunidades por las afectaciones que puede ocasionar en las actividades comerciales, residenciales y en la prestación de diferentes servicios.

A esta situación se suma la preocupación por el orden público, teniendo en cuenta que en esta zona del departamento delinquen el ELN y las disidencias de las Farc.



Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre, en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Patía, se registró un atentado atribuido a integrantes del Frente Carlos Patiño contra la subestación de Policía de esa población, ubicada en el área donde actualmente se reporta la interrupción del servicio eléctrico.

De acuerdo con un comunicado de las Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR), la emergencia se habría originado por una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kV que conectan la subestación San Bernardino, en Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto.

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La empresa indicó que la causa del evento continúa en proceso de identificación y que se adelantan labores para restablecer el suministro.

Mientras avanzan las acciones técnicas, los habitantes de los municipios afectados esperan que se normalice cuanto antes el servicio de energía eléctrica en esta zona del sur del Cauca.