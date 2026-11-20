Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 20 de noviembre de 2026:



Rubén Darío Ochoa, director del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, explicó que Luz Verónica Estrada solicitó su matrícula profesional presentando un diploma y un acta de grado atribuidos a la Universidad Nacional, pero la institución informó que no existía registro de ella como egresada . El Consejo negó la matrícula y trasladó el caso a la Fiscalía a finales de febrero, con radicado recibido el 3 de marzo; Ochoa aseguró además que la tarjeta profesional que posteriormente apareció también es falsa y que investigan de dónde fue tomado el número utilizado.

. El Consejo negó la matrícula y trasladó el caso a la Fiscalía a finales de febrero, con radicado recibido el 3 de marzo; Ochoa aseguró además que la tarjeta profesional que posteriormente apareció también es falsa y que investigan de dónde fue tomado el número utilizado. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, advirtió que el sistema eléctrico enfrenta riesgos por el bajo nivel de los embalses, la falta de gas y el aumento de la demanda , mientras persisten limitaciones para llevar suficiente energía al centro del país. Señaló que, si no se resuelve el déficit de gas, podrían presentarse restricciones de hasta el 10 % de la demanda en horas pico, especialmente entre las 6:00 y las 9:00 de la noche, y pidió reducir el consumo durante ese horario.

, mientras persisten limitaciones para llevar suficiente energía al centro del país. Señaló que, si no se resuelve el déficit de gas, podrían presentarse restricciones de hasta el 10 % de la demanda en horas pico, especialmente entre las 6:00 y las 9:00 de la noche, y pidió reducir el consumo durante ese horario. Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, informó que el Gobierno se comprometió a conseguir un billón de pesos adicionales para evitar que la justicia se paralice en 2027 , de los cuales 600.000 millones irían a la Rama Judicial y 400.000 millones a la Fiscalía; otros 500.000 millones se buscarían mediante mecanismos como un arancel judicial para procesos civiles y comerciales de altas cuantías. También confirmó que el Gobierno retiraría de la Ley de Rescate la propuesta que eliminaba la exención del 50 % sobre los gastos de representación de los magistrados y señaló que la Corte ya recibió cinco denuncias relacionadas con Luz Verónica Estrada.

, de los cuales 600.000 millones irían a la Rama Judicial y 400.000 millones a la Fiscalía; otros 500.000 millones se buscarían mediante mecanismos como un arancel judicial para procesos civiles y comerciales de altas cuantías. También confirmó que el Gobierno retiraría de la Ley de Rescate la propuesta que eliminaba la exención del 50 % sobre los gastos de representación de los magistrados y señaló que la Corte ya recibió cinco denuncias relacionadas con Luz Verónica Estrada. Pilar Vargas, esposa de Yamid Amat, y Luz Marina Suaza, coautora de Yamid Amat, Vivir la Historia, presentaron el libro que reconstruye la trayectoria del icónico periodista y, a través de ella, varios de los principales acontecimientos de la historia reciente de Colombia. Relataron que durante años él se resistió a que escribieran un libro sobre su vida y destacaron como parte de su legado la importancia de escuchar al entrevistado, mantenerse informado y conservar la independencia periodística; el lanzamiento será el próximo lunes en la Biblioteca del Gimnasio Moderno.

Relataron que durante años él se resistió a que escribieran un libro sobre su vida y destacaron como parte de su legado la importancia de escuchar al entrevistado, mantenerse informado y conservar la independencia periodística; el lanzamiento será el próximo lunes en la Biblioteca del Gimnasio Moderno. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, anunció que entregará a la Embajada de Estados Unidos un dosier sobre el prontuario de alias 'Primo Gay' para respaldar una eventual solicitud de extradición , sin que eso impida que responda también por sus procesos en Colombia. Frente a la Ley de Ajuste Fiscal, propuso un recorte del gasto cercano a 26 billones de pesos y pidió no modificar el impuesto al consumo de los licores departamentales, al advertir que una botella de aguardiente podría encarecerse más de un 40 % con las medidas contempladas y afectar el recaudo de los departamentos.

, sin que eso impida que responda también por sus procesos en Colombia. Frente a la Ley de Ajuste Fiscal, propuso un recorte del gasto cercano a 26 billones de pesos y pidió no modificar el impuesto al consumo de los licores departamentales, al advertir que una botella de aguardiente podría encarecerse más de un 40 % con las medidas contempladas y afectar el recaudo de los departamentos. Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, rechazó el borrador de decreto del Gobierno que reglamentaría las corridas de toros durante el periodo de transición antes de que entre en vigencia la prohibición total el 22 de julio de 2027 . Consideró que la propuesta contradice la Ley No Más Olé y anunció que, si el decreto prospera, impulsará acciones judiciales como una tutela y una demanda de nulidad; también cuestionó que puedan participar menores desde los 14 años en actividades relacionadas con estos espectáculos.

. Consideró que la propuesta contradice la Ley No Más Olé y anunció que, si el decreto prospera, impulsará acciones judiciales como una tutela y una demanda de nulidad; también cuestionó que puedan participar menores desde los 14 años en actividades relacionadas con estos espectáculos. Guillermo Perla, torero, abogado y empresario, defendió el borrador de decreto y sostuvo que corrige restricciones introducidas por la reglamentación anterior mientras siga vigente el Reglamento Taurino Nacional. Señaló que elementos como las banderillas, la pica y la muerte del toro hacen parte esencial de la corrida y aseguró que, aunque en ciudades como Cali ha disminuido la asistencia, todavía existe una afición importante en diferentes regiones, especialmente en Manizales.

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