El tradicional Salsódromo de la Feria de Cali regresará este año a la Calle Quinta, uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad, según confirmó Felipe Salcedo, gerente de Corfecali.

El anuncio hace parte de las novedades de la edición número 69 de la Feria, que se realizará entre el 25 y el 30 de diciembre y contará con la participación de más de 2.800 bailarines en su principal desfile.

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Alcaldía

Salcedo explicó que, pese a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, la ciudad tendrá su tradicional celebración como un espacio de reencuentro y una apuesta por la reactivación económica.



"Se va a hacer el desfile mas grande de la historia sobre la calle quinta, y la gente viene pidiendo una feria donde pueda participar de manera más directa, donde pueda sentirse identificado y con esa con esa remembranza de lo que fueron grandes ferias de Cali, y esa es la apuesta de este año despues del terremoto", dijo Felipe Salcedo, gerente de Corfecali.

Alcaldía de Cali.

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Según indicó, el funcionario la programación buscará beneficiar a comerciantes, restaurantes, vendedores y al sector cultural, con una feria más accesible y descentralizada, enfocada en exaltar la identidad caleña y fortalecer el talento artístico local.

"La feria es una estrategia de reactivación económica que además necesita la ciudad. Es una oportunidad para los comerciantes, es una oportunidad para los restaurantes, es una oportunidad para los vendedores en nuestras calles y es una oportunidad para nuestro sector cultural", explicó Salcedo.

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El gerente de Corfecali señaló que esta edición tendrá como concepto un canto a la vida y será también un homenaje a las víctimas y a las familias afectadas por la emergencia.

Recordó que la Feria de Cali surgió hace seis décadas, después de una tragedia, y que este año la celebración busca convertirse en un mensaje de unión y resiliencia para los caleños.