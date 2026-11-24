A una semana del mes de diciembre y teniendo en cuenta que muchas personas celebran la llegada del último mes del año con las denominadas alboradas, donde utilizan gran cantidad de pólvora, las autoridades en Cali anunciaron controles a la comercialización de pirotecnia en la ciudad.

Únicamente se permitirá su venta en sitios autorizados, así como la manipulación por parte de expertos, con el fin de proteger a la comunidad, y evitar lesiones por quemaduras.

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"Está prohibido en Cali la venta ambulante, la venta estacionaria e informal de todos los artículos pirotécnicos, también el almacenamiento, distribución o comercialización de pólvora en el espacio público, es absolutamente prohibido. También en establecimientos educativos, en establecimientos prestadores de servicios de salud y en otras zonas residenciales.

Sólo se permite la manipulación, el transporte, el porte de esta pólvora en espectáculos y demostraciones. Aquellos que están avalados y acreditados por esta misma Secretaría de Seguridad", explicó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Seguridad Cali, Jorge Moreno.



Mientras tanto, la red de salud de la ciudad ya entró en fase de alistamiento para atender a las personas que resulten lesionadas por manipular pólvora. La recomendación siempre será acudir al médico en el momento en el que se presente alguna quemadura.

"En la temporada de festividades de fin del año pasado, comienzos de este, tuvimos desafortunadamente 54 personas lesionadas por pólvora. Esperemos que en esta festividad de fin de año podamos tener mesura, moderación, ojalá abstinencia en el uso de la pólvora. Y en cualquier caso, nunca permitir que sea usada por menores de edad. Si llegase a haber alguna lesión, acudir inmediatamente a un centro de salud, a una IPS, la más cercana que se tenga a disposición. No aplicar remedios caseros", sostuvo el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.

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Quien sea sorprendido en Cali comercializando pólvora en la vía pública o de manera informal, será sancionado con un comparendo, el valor de la multa dependerá de la cantidad y tipo de pirotecnia que se le sea incautado.