Las alertas en el Valle del Cauca están encendidas, tras los recientes atentados registrados en el país, principalmente por el ocurrido en Villavicencio durante la noche del lunes, donde explotó un carro bomba contra el edificio de la gobernación del departamento del Meta.

Por esta razón se han reforzado todos los controles de seguridad, no sólo en los ingresos al Valle del Cauca sino en edificios institucionales en Cali, para evitar que una situación similar se registre en la ciudad.

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"Vamos a reforzar la seguridad en las instituciones lógicamente, porque al parecer ya los atentados no van a ser solamente contra las estaciones de Policía o las brigadas del Ejército, sino que también va a ser contra las instituciones, entonces vamos a reforzar la seguridad por este atentado tan terrible que realizaron en Villavicencio", aseguró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Por su parte el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que la ciudad no baja la guardia, teniendo en cuenta que la capital vallecaucana ya vivió una oleada de terrorismo el año pasado, con lo ocurrido con los atentados simultáneos contra tres estaciones de Policía en junio, el ataque terrorista contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, entre otros hechos.



"Muy grave el ataque en Villavicencio, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Llanero, con la gobernadora, con todo el equipo de la Gobernación. Y al Gobierno Nacional todo el apoyo para que reaccionen con absoluta contundencia contra estos terroristas. Nosotros en Cali ya hemos sufrido esto, el año pasado tuvimos un año muy duro, en este sentido y ya estamos tomando todas las medidas para seguir lidiando nuestra ciudad", dijo Eder.

Ambos mandatarios vallecaucanos sostuvieron que ese tipo de acciones terroristas no detendrán la ofensiva que se está adelantando contra los grupos armados ilegales en el Valle del Cauca por parte de la Fuerza Pública.

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"Mucho dolor, mucha solidaridad con la comunidad del Meta, por este atentado tan terrible que realizaron en Villavicencio, además que deja tantas personas heridas, personas que no tienen nada que ver con el conflicto, y con el trabajo que se viene haciendo, nosotros no nos podemos intimidar, no nos vamos a doblegar ante los violentos, vamos a seguir trabajando para la seguridad y la tranquilidad", finalizó la gobernadora del Valle.