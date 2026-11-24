Cali avanza en la transformación de su alumbrado público con la incorporación de tecnología internacional. La compañía estadounidense Ubicquia Inc. será el proveedor tecnológico del Consorcio AP Santiago de Cali, seleccionado como aliado estratégico para ejecutar el proyecto de modernización del sistema, que contempla la actualización de 101.037 luminarias, la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación y la implementación de un sistema de telegestión.

Con sede principal en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, Ubicquia es una empresa fundada en 2015 y especializada en soluciones de infraestructura inteligente, con desarrollos para ciudades inteligentes, redes eléctricas y conectividad móvil.

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Así será el nuevo alumbrado público de Cali

Su tecnología permite convertir infraestructuras existentes, como luminarias, transformadores y subestaciones, en dispositivos inteligentes conectados, capaces de recopilar y analizar información mediante herramientas de inteligencia artificial y procesamiento de datos. Con presencia en más de 800 ciudades y ha instalado más de un millón de equipos en diferentes lugares de Estados Unidos, entre ellos Filadelfia, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva Orleans, Miami y Austin.

El gerente general de EMCALI, Roger Mina, destacó la incorporación de este aliado internacional y señaló que el proyecto permitirá que Cali avance hacia un sistema de alumbrado público completamente LED y telegestionado.



“Es el proyecto más ambicioso de toda Latinoamérica, que permitirá que Cali cuente con un alumbrado 100 % LED y telegestionado. Tenemos la fortuna de contar con un aliado de talla internacional, la firma Ubicquia, que nos permitirá traer a Cali experiencia de ciudades tan importantes”, expresó Mina.

El directivo también anunció que desde enero comenzarán las intervenciones de las cuadrillas en diferentes espacios de la ciudad, incluidos parques, canchas y avenidas.

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Por su parte, Matthew Brady, representante de Ubicquia, manifestó el entusiasmo de la compañía por participar en la modernización del alumbrado público de Cali y destacó la dimensión del proyecto.

“Nos entusiasma que sea el proyecto de iluminación más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes de todo el continente”, afirmó.

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Uno de los componentes centrales de esta transformación será la telegestión, una herramienta que permitirá monitorear el funcionamiento del alumbrado público y conocer en tiempo real el estado de la infraestructura.

Esto facilitará el seguimiento a las luminarias, la identificación de posibles fallas y la optimización de las actividades de operación y mantenimiento, con el propósito de mejorar la eficiencia del servicio.