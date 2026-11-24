Un nuevo ataque con explosivos afectó las granjas solares de la empresa Evolti, ubicadas en Puerto Remolino, jurisdicción del municipio de Taminango, en el norte de Nariño. El hecho provocó daños materiales en la infraestructura de estos proyectos de generación de energía, pero no dejó personas lesionadas.

Este nuevo atentado representa el segundo ataque contra proyectos de la compañía en menos de un mes, una situación que genera preocupación por las condiciones de seguridad para el desarrollo de iniciativas de energía solar en esta zona del departamento.

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Tras lo ocurrido, la empresa Evolti hizo un llamado al Gobierno Nacional para que refuerce las medidas de seguridad en el norte de Nariño y adelante las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer quiénes estarían detrás de estos ataques.

La compañía también solicitó garantías para la protección de la infraestructura energética y el desarrollo de sus proyectos en la región, luego de los dos atentados registrados en un periodo inferior a 30 días.