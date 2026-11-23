Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en la calle 23 con carrera 33, en el barrio Nuevo del municipio de Palmira, Valle del Cauca, donde perdió la vida Julián Andrés Vives, integrante del Cuerpo de Bomberos de ese municipio y quien falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque armado.

La muerte fue confirmada por integrantes de la institución bomberil, quienes lamentaron su fallecimiento. La víctima llevaba alrededor de 20 años en la institución y se desempeñaba como conductor de vehículos de emergencia.

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“Nos llamaron a reportar una persona herida con arma de fuego, cuando salieron las ambulancia nos dijeron que al parecer era un bombero y cuando llegaron ya encontraron que efectivamente era un compañero“, dijo Ayda Elena Córdoba, comandante B.

De acuerdo con un reporte conocido por Blu Radio, la mujer, quien además es contratista del Inpec, resultó herida en uno de sus brazos, pero se encuentra fuera de peligro.