Falta una semana para diciembre y aumenta la preocupación para los comerciantes de San Andresito del Sur en Cali, que aún no pueden volver a sus locales por las afectaciones que este centro comercial sufrió durante el terremoto.

Las primeras indicaciones que la administración les daba señalaban que el 5 de diciembre las puertas estarían nuevamente abiertas al público de manera parcial por lo que desde este fin de semana podían ir resurtiendo sus tiendas.

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Sin embargo, el sábado les llegó un último comunicado, donde suspendían la fecha de reapertura, por falta de aprobación de la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Esta situación les genera molestia, teniendo en cuenta que el mes de diciembre es la época en la que estos comerciantes esperaban recuperar parte de lo perdido durante el terremoto.



"Se supone que este sábado ya ingresábamos y el mismo día nos dijeron que no, que ya no. Hicieron a mucha gente arreglar sus locales, pues toda esa gestión y no salieron con nada. Entonces no sabemos en realidad cuándo van a volver a abrir Sanandresito del Sur. Pero la cuestión es que a muchos nos están cobrando los arriendos. Yo pagué mi arriendo asegurando mi diciembre, pero no existe ningún diciembre", indicó una de las comerciantes afectadas.

Ante estas inquietudes Blu Radio se comunicó con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, quien explicó que no se autorizó el regreso del público a San Andresito del Sur debido a que las valoraciones técnicas contratadas por el mismo centro comercial, indicaron que aún hay riesgo para las personas, situación que debe ser atendida por la administración y la aseguradora.

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"Buscamos poder proteger, que no vuelvan a habitar u ocupar espacios que representen un riesgo para las personas. Dependemos de que estos estudios de vulnerabilidad o las reparaciones o reforzamientos que se tengan que hacer en el lugar, pues se hagan de manera certera, para que no sea un riesgo o no represente una amenaza ante las personas que puedan estar aquí", explicó Peñuela.

Aunque los comerciantes han sido reubicados de forma temporal en la antigua 14 de Pasoancho mientras se adelantan las reparaciones, aseguran que volver a sus locales les permitiría recortar varios gastos que se han visto obligados a asumir, incluso están denunciando que algunas inmobiliarias siguieron cobrando el arriendo de los locales a pesar de que no los están usando.

