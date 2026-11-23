Continúa el despliegue militar en la zona rural de Dagua, Valle del Cauca, tras el bombardeo adelantado en este municipio la semana pasada, el cual dejó cinco guerrilleros del ELN abatidos además de la incautación de abundante material de guerra.

Según las autoridades, estas personas las responsables desde hace varios meses, de intimidar a la comunidad que habita en los corregimientos aledaños a la antigua vía al mar, sector donde en los últimos meses se han registrado múltiples hechos de violencia.

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"Desde hace un tiempo había una pugna entre el ELN y la disidencia ‘Jaime Martínez’ en el Danubio, específicamente en La Elsa, jurisdicción de Dagua. Hicimos un consejo de seguridad hace mes y medio y yo exigí que el Ejército tendría que estar en esa zona. Gracias a las fuerzas especiales obtuvimos los resultados que fueron cinco personas neutralizadas del ELN, y eso nos va a dar tranquilidad", dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El siguiente objetivo de las autoridades en esta zona del departamento es alias 'Bertha', la cabecilla del frente 'Luis Carlos Cárdenas' del ELN, quien es la que coordina todo el accionar criminal del grupo en Dagua, así como las intimidaciones a la comunidad, por su captura es está ofreciendo una recompensa de casi 800 millones de pesos.



"Estas personas fueron las que incineraron los camiones en la vía a Buenaventura, habían generado asesinatos, extorsiones, problemas que se venían generando en todo ese sitio de Dagua, y por eso pues fue tan importante de la operación", añadió la gobernadora.

Las autoridades han señalado que la ofensiva no se detiene, y que en las próximas semanas se realizarán más bombardeos en el departamento del Valle del Cauca.