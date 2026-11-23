La Gobernación del Valle del Cauca entregó una donación de 500 millones de pesos al Hospital Universitario del Valle (HUV), con el propósito de impulsar las obras de reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Los recursos, provenientes de la Industria de Licores del Valle, serán destinados especialmente al fortalecimiento y recuperación de los servicios neonatales, que atienden a los recién nacidos.

“Nosotros queremos reconstruir al Valle, si consumimos lo nuestro, pues podemos ayudar mucho más. Por cada botella que consumimos de Aguardiente Blanco del Valle se aportan $1.000 para el Hospital Universitario. Hoy estamos entregando $500 millones del HUV para la compra de elementos importantes que en el terremoto fueron afectados", explicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

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De acuerdo con las directivas del centro asistencial, la reconstrucción de las áreas destruidas tardaría aproximadamente un año y tendría un costo superior a los 490.000 millones de pesos. Así lo confirmó la gerente del Hospital Universitario del Valle, quien explicó que las demoliciones y el inicio de las nuevas obras podrían comenzar a finales de 2026 o a principios de 2027.

“Es la tercera donación que recibimos de la Gobernación del Valle del Cauca. Estos $500 millones van a ser utilizados en servicios muy importantes como son neonatos, un servicio de niños prematuros, que son cunas de calor radiante, incubadoras y monitores. Eso es maravilloso porque permitimos que el servicio se mantenga funcionando cabalmente. Seguimos haciendo el Valle grande cuando nos unimos entre todos para restablecer lo que es nuestro patrimonio más sagrado, que es el Hospital Universitario del Valle”. dijo el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres.



Los recursos corresponden a 500.000 botellas comercializadas durante los meses de septiembre y octubre. La gobernadora del Valle del Cauca reiteró que continuarán las donaciones y el respaldo institucional para avanzar en la reconstrucción del HUV y lograr la habilitación de las áreas que aún permanecen fuera de servicio.