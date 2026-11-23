Las Empresas Municipales de Cali avanzan en un proceso de transformación tecnológica que ha permitido reducir del 76 % al 30 % la obsolescencia de sus equipos y sistemas, como parte de un plan de modernización que supera los $60.000 millones en inversiones.

La estrategia busca fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa, mejorar los canales de atención y ofrecer mayores garantías de seguridad para la información de sus usuarios. Entre los resultados se encuentra la modernización de más de 50 sistemas de información y la renovación de 1.700 equipos de cómputo.

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Uno de los avances más importantes es la puesta en funcionamiento del Security Operations Center SOC, un centro especializado que monitorea permanentemente los sistemas de Emcali y permite detectar y responder a posibles amenazas informáticas durante las 24 horas del día.

Actualmente, esta infraestructura protege más de 300 sistemas de información y enfrenta un promedio cercano a los 500.000 intentos de ataques cibernéticos provenientes de diferentes lugares del mundo.



De acuerdo con la empresa, la implementación de esta tecnología también permitió reducir de ocho semanas a 24 horas el tiempo de recuperación frente a incidentes de seguridad informática, una capacidad que contribuye a garantizar la continuidad de los servicios y proteger los datos.

“Estamos transformando capacidades que muchas veces el usuario no ve, pero que son fundamentales para que los servicios funcionen mejor y para que pueda relacionarse con Emcali con mayor confianza”, explicó Adrián Iriarte García, gerente del Área de Tecnologías de la Información.

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Otro de los componentes de esta transformación está relacionado con la atención a los usuarios. Emcali reporta un avance del 70 % en la digitalización de sus trámites, lo que permite realizar cada vez más gestiones a través de canales digitales, sin necesidad de desplazarse hasta sus instalaciones.

Funcionamiento de un Centro de Experiencia Digital

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La empresa también puso en funcionamiento el Centro de Experiencia Digital y trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas, entre ellas la App Emcali, el asistente virtual con inteligencia artificial 'Mile' y un WhatsApp Bot, que ampliarán las alternativas de atención una vez entren en operación.

A esto se suma la modernización del sistema comercial SIC360, plataforma que fortalecerá procesos como la facturación, el recaudo y la gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).

“Hemos reducido la obsolescencia tecnológica del 76 % al 30 % y modernizado más de 50 sistemas de información.

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La tecnología es clave para tener una EMCALI más ágil para atender, más segura para proteger la información de nuestros usuarios y mejor preparada para responder a las necesidades de Cali”, afirmó Iriarte.

