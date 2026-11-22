Las autoridades en el municipio de mercaderes, al sur del departamento del Cauca han desplegado todo un operativo de búsqueda para recuperar el camión recolector de basura de la empresa oficial del servicios públicos de Mercaderes, el cual fue robado en las últimas horas, por hombres armados que intimidaron a los operadores del vehículo y se lo llevaron.

Esta situación ha encendido las alertas en la población, teniendo en cuenta que sin este vehículo, se afecta gravemente el servicio de aseo para más de 10.000 habitantes del municipio y se corre el riesgo de una crisis sanitaria por la falta de recolección de basuras y la posible acumulación de residuos mientras este se recupera.

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Es por esta razón que la alcaldía de Mercaderes ha ofrecido una recompensa hasta de 20 millones de pesos a quienes brinden información que permitan dar con el vehículo y los responsables del hurto.

A través de sus redes sociales, el alcalde del municipio, Edilson Gómez, aseguró que este hecho no solo afecta a la empresa de aseo sino a toda la comunidad por los riegos a los que se expone por la acumulación de basuras.



“No podemos permitir que acciones de esta naturaleza afecten el bienestar colectivo, la tranquilidad de nuestras familias y la prestación de servicios esenciales para nuestro municipio. Hago un llamado a la ciudadanía para que nos unamos, compartamos esta información y contribuyamos a recuperar este vehículo que es de todos y que cumple una labor fundamental para nuestro territorio”, señaló el alcalde.