En la mañana de este domingo el presidente Abelardo De La Espriella entregó los resultados de los bombardeos realizados en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca en el marco de la 'Operación Neptuno' en contra del ELN.

La acción se adelantó en la vereda La Elsa, sobre la antigua vía al mar, donde en los últimos meses se ha denunciado el incremento de la presencia de este grupo armado, amenazando a las comunidades que en varias ocasiones han tenido que confinarse para evitar cualquier riesgo.

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El presidente De La Espriella confirmó que cinco integrantes del frente 'Luis Carlos Cárdenas' del 'Bloque de Guerra Occidental' de este grupo armado, el cual es liderado por alias ‘Bertha’, cabecilla por quien se ofrece una recompensa de casi 800 millones de pesos.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

"Con este golpe contundente eliminamos el 25% de los integrantes de esa estructura, golpeando de manera directa el componente armado y de seguridad de su cabecilla alias 'Bertha'. Esta estructura acumula un prontuario atroz, espeluznante, 68 homicidios selectivos, 72 recluteamientos de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados, además de incinerar seis tractocamiones en la vía Loboguerrero - Buenaventura y afectar a más de 300 familias en Dagua", aseguró el presidente.



En medio de la 'Operación Neptuno' también se logró la incautación de abundante material de guerra, como fusiles, armas cortas, proveedores y municiones, además de 14 artefactos explosivos con los que pretendían afectar a la fuerza pública y a los transportadores en la vía al mar.