Un evento de reparación de víctimas llevado a cabo en la capital antioqueña fue el escenario para que nuevamente el presidente Abelardo De La Espriella expresara sus cuestionamientos frente al acuerdo de paz de 2016 y las instituciones a las que dio orígen.

Durante la jornada en la que se entregaron cartas de indemnización para más de mil personas acreditadas por más de 10.600 millones de pesos, el jefe de Estado criticó los recursos destinados en los últimos años a la Justicia Especial para la Paz.

Jurisdicción Especial para la Paz Foto: JEP.

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Según De la Espriella, recursos destinados a este tribunal pudieron haberse utilizado para reparar a las más de ocho millones de víctimas debidamente acreditadas y que están pendientes indemnizaciones.

"Mis mayores objeciones son la insuficiente reparación material de las víctimas de la organización narcoterrorista de las Farc. Diez años después, los resultados siguen muy lejos de la magnitud de los daños que causaron. La propia Contraloría General de la República ha denunciado incumplimientos en la entrega de bienes", agreg



De igual manera, el presidente recordó una de las principales críticas al acuerdo con las extintas Farc en relación con incumplimientos a la entrega de bienes que estarían destinados para la reparación de aquellos que sufrieron sus crímenes.

"Setenta billones en la JEP, que no ha servido para nada más que para crear burocracia y para que sus miembros viajen y tengan grandes equipos. Ya con esa plata hubiésemos reparado a las ocho millones de víctimas que hacen falta", argumentó.

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Finalmente, De La Espriella se refirió a posibles actos de corrupción en la Unidad para la Reparación a las Víctimas durante el Gobierno nacional anterior.

En particular, el mandatario hizo referencia a contratos que involucran a Edured, empresa vinculada con Moisés Garvin, esposo de la excandidata presidencial Sondra Macollins.

El presidente Abelardo De La Espriella durante su intervención en un evento realizado en Barranquilla. Foto: Presidencia de Colombia.

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"Una entidad que primero se llamó Edured y luego adoptó el nombre de Al Desarrollo. El valor contratado pasó de 674 millones de pesos en 2020 a más de 130.347 millones en 2026. Es una barbaridad. Mientras miles de víctimas esperaban sus indemnizaciones", dijo.

En su intervención el presidente reiteró que luchará en su gobierno para desmantelar los grupos armados en el país y que su patrimonio ilegal esté destinado a la reparación de sus víctimas.

En el evento de Medellín 313 indemnizaciones para esta población tuvieron carácter judicial, es decir en cumplimiento de sentencias de Justicia y Paz, mientras que las restantes fueron administrativas con recursos de la Nación.