El proyecto que busca fijar marzo de 2028 como fecha límite para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está virtualmente hundido. Aunque ya había superado su primer debate en la Comisión Primera del Senado, la iniciativa no alcanzaría a completar los cuatro debates que le faltan antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el próximo 16 de diciembre.

La discusión estaba prevista para segundo debate en la plenaria del Senado y el proyecto figuraba en el orden del día. Sin embargo, la sesión se quedó sin quórum y la iniciativa no pudo ser debatida.

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El senador Enrique Gómez, autor del proyecto, aseguró que volverá a presentar la iniciativa el próximo año tras responsabilizar al Pacto Histórico por la caída del quórum. “El pacto histórico le huye al debate de continuidad o no de la JEP. Hoy hizo fracasar el quórum en la sesión plenaria de Senado, buscando que no se discutiera el proyecto”, afirmó.

Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. Foto: JEP

Gómez también cuestionó el papel de la jurisdicción y sostuvo que, a su juicio, no ofrece garantías para integrantes de la Fuerza Pública. “Así maneja las cosas a la izquierda, no quieren que le quiten su botín burocrático el templo de impunidad, ese donde se persigue y no hay garantías para la fuerza pública, y que en cambio le lava la cara a los aliados del pacto histórico los señores máximos responsables de la de las Farc”, señaló.



Estos señalamientos se dieron después de que la plenaria se quedara sin quórum y el proyecto no pudiera avanzar a segundo debate.

“Qué vergüenza el pacto histórico, así, rehuyendo el debate sobre la JEP, piensan que van a evitar el descrédito que sufre esta jurisdicción penal en la próxima legislatura”, concluyó.

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La propuesta plantea reducir el periodo de funcionamiento de la JEP como operador de justicia transicional y establecer marzo de 2028 como fecha límite. Para convertirse en reforma constitucional, debe superar cuatro debates más antes del cierre de las sesiones ordinarias.