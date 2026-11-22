La productividad del suroccidente del país está en riesgo, debido a los constantes hechos de violencia en contra de uno de los sectores más grandes de la región, la agroindustria de la caña, pues de manera reiterada se reportan ataques en municipios del Valle y el norte del Cauca.

Estos hechos evidencian la constante exposición que viven los trabajadores de los ingenios así como los pequeños productores, siendo intimidados y amenazados. El caso más reciente ocurrió cuando sujetos armados interceptaron al personal de un ingenio en el corregimiento de Villa Paz, en Jamundí, y quemaron un tractor.

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"Hace varios años estamos reclamando al Gobierno nacional seguridad para el gremio azucarero. Sistemáticamente se vienen haciendo atentados, hemos tenido muertos, secuestrados, golpeados, heridos. Esto tiene que parar", aseguró Alberto Guzmán, representante del Sector Azucarero en la Confederación General del Trabajo.

Según Asocaña, solo este año, ya se han registrado cerca de 130 hechos de inseguridad contra este sector, que incluyen el asesinato de un trabajador, varios lesionados y también secuestros. Situación que amenaza el sustento de más de 280.000 familias que dependen de esta industria.