En las últimas 48 horas, varios hechos de violencia se han registrado en la vía Panamericana, a la altura del sector de El Cairo, en Cajibío, Cauca, que han generado incertidumbre entre los transportadores de la región, por los riesgos que corren al quedar en medio de situaciones como bloqueos, y ataques.

El más reciente ocurrió en la tarde del viernes, contra el campamento de obras de la concesión Nuevo Cauca, donde encapuchados lanzaron explosivos e intentaron incinerar la maquinaria amarilla, utilizada para la obra de la doble calzada Santander de Quilichao - Popayán.

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"El llamado es a que se respeten los bienes y sobre todo de la gente que hoy trabaja por el desarrollo de nuestro departamento, como es la concesión de Nuevo Cauca, la doble calzada, es un proyecto que ambicionamos los caucanos desde hace muchos años, hoy está en ejecución pero lamentablemente se ve afectado cuando se atenta contra los mismos trabajadores y contra los bienes que están contribuyendo a que esta vía se termine lo más pronto posible", aseguró el secretario de gobierno del Cauca, Fabián Alonso Romero.

A través de sus redes sociales el gobernador del Cauca, Octavio Guzman, reiteró su llamado al ministro de Defensa y la Cúpula Militar para que visiten este departamento y priorice la seguridad en esta carretera.



"Más de diez años hemos esperado por este proyecto y ahora cuando estamos tan cerca de hacerlo realidad, no podemos permitir que acciones violentas pretendan frenar su ejecución y desarrollo. Hemos solicitado a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa reforzar urgentemente la seguridad de puntos estratégicos de la vía Panamericana, especialmente para proteger el corredor, la población civil y los frentes de obra", señaló el gobernador Guzmán.