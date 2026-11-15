Ejército destruye explosivo en la vía Panamericana para evitar ataques contra civiles en Cauca

El Ejército Nacional neutralizó una amenaza con explosivos en la vía Panamericana, a la altura del sector de Cachimbal, en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La intervención militar permitió destruir de manera controlada un artefacto que representaba un riesgo para la población civil que transita por este importante corredor vial, por donde circulan aproximadamente 300 personas cada hora.

De acuerdo con el Ejército, la operación fue realizada por soldados de la Brigada 29, con el apoyo de las capacidades especializadas del Grupo de Caballería Liviana N.° 8.

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La reacción de las tropas permitió ubicar y destruir el dispositivo explosivo improvisado antes de que pudiera causar daños o afectar la vida y la integridad de los habitantes y viajeros de la zona.

Según información preliminar, el artefacto estaría relacionado con posibles ataques mediante drones por parte de integrantes de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc y cuyo máximo cabecilla nacional es alias Iván Mordisco.



Las acciones violentas atribuidas a este grupo armado ilegal han generado temor entre las comunidades del norte del Cauca. Ante ello, el Ejército Nacional aseguró que mantiene el despliegue de sus tropas en este corredor vial y continúa desarrollando operaciones militares para contrarrestar las amenazas de los grupos armados y proteger la vida de quienes transitan por esta región.