Ejército incautó más de una tonelada de droga y capturó a tres personas en el Cauca

Un importante golpe contra las economías ilegales se registró en el departamento del Cauca, luego de que tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional adelantaran cuatro operaciones militares en menos de 48 horas, que dejaron como resultado la incautación de más de una tonelada de estupefacientes y la captura de tres personas.

Las acciones militares se concentraron en distintos puntos de la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del departamento, considerados rutas de movilidad fundamentales para el transporte de sustancias ilícitas y el desarrollo de actividades relacionadas con las economías ilegales de los grupos armados que delinquen en esta región del suroccidente colombiano.

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De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, los resultados se obtuvieron mediante operaciones ofensivas y puestos de control instalados en diferentes municipios del Cauca, donde las unidades militares adelantaron labores de vigilancia, registro y control.

Uno de los aspectos más relevantes de estos procedimientos es el impacto que representan para las finanzas de las estructuras armadas ilegales Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos Ortiz, organizaciones señaladas de estar al servicio de alias Iván Mordisco, estructuras que mantienen presencia e injerencia en diferentes zonas del departamento. La incautación de más de una tonelada de estupefacientes representa una afectación a las rentas ilegales que obtienen estas organizaciones mediante el narcotráfico.



El Ejército Nacional señaló que mantendrá el despliegue operacional en el departamento, con el propósito de proteger a la población civil, contrarrestar las actividades de los grupos armados ilegales y reforzar la seguridad en los principales corredores viales del suroccidente colombiano.

