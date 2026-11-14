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Ofrecen recompensa de $20 millones por atentado contra estación de Policía de Decepaz en Cali

Los organismos de seguridad adelantan labores investigativas y revisan las cámaras de seguridad de la zona con el propósito de identificar a los responsables y avanzar en su captura.

Atentado Decepaz, Cali
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Tras el atentado registrado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre contra la estación de Policía de Decepaz, ubicada en el oriente de Cali, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho.

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El ataque dejó una persona civil herida, quien transitaba por el sector al momento de la acción violenta. Según el reporte de las autoridades, la víctima sufrió lesiones en las manos y los pies, pero se encuentra fuera de peligro.

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Entretanto, los organismos de seguridad adelantan labores investigativas y revisan las cámaras de seguridad de la zona con el propósito de identificar a los responsables y avanzar en su captura.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier movimiento o situación sospechosa a través de las líneas de atención de la Policía, con el fin de contribuir a las investigaciones y prevenir nuevos hechos violentos.

Cabe recordar que durante esta semana se han registrado tres atentados terroristas en Cali. El primero estuvo dirigido contra las instalaciones de RCN; el segundo, contra una patrulla policial que se movilizaba en inmediaciones de la Escuela de Carabineros, en el sector de Siloé; y el tercero corresponde al ataque contra la estación de Policía de Decepaz, en el oriente de la ciudad.

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Estos hechos mantienen en alerta a las autoridades y reavivan la preocupación por la seguridad en la capital del Valle del Cauca.

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