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Ataque con explosivos contra la estación de Policía de Decepaz, en Cali, deja una persona herida

De acuerdo con la información preliminar, la fuerte explosión generó alarma entre los habitantes de la zona y ocasionó afectaciones materiales en varias viviendas cercanas.

Atentado Decepaz, Cali
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Momentos de angustia y tensión se vivieron durante la madrugada de este sábado en el oriente de Cali, luego de que se reportara la detonación de un artefacto explosivo en inmediaciones de la estación de Policía del sector de Decepaz.

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De acuerdo con la información preliminar, la fuerte explosión generó alarma entre los habitantes de la zona y ocasionó afectaciones materiales en varias viviendas cercanas. Entre los daños reportados se encuentran vidrios de ventanas rotos, al parecer, como consecuencia de la onda expansiva.

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Según información suministrada por la Policía, una persona que se encontraba en el sector habría resultado herida durante el hecho. La víctima sufrió laceraciones en una de sus manos y en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Este sería el segundo ataque con explosivos registrado durante la semana en Cali. Cabe recordar que el pasado jueves fue atacada una patrulla de la Policía que se movilizaba cerca de la Escuela de Carabineros, en el barrio Siloé. En ese caso, por fortuna, no se reportaron personas heridas.

Entre tanto, unidades de la Policía adelantan las respectivas verificaciones e investigaciones para esclarecer lo sucedido, establecer las posibles causas de la detonación y determinar si el hecho estaba dirigido contra las instalaciones policiales.

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