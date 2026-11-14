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Gobernación del Valle responde sobre ayudas del Fondo Milagro: “Se han entregado algunas casas"

Adrián Zamora entregó un balance de las obras en vivienda y educación y explicó las prioridades tras el terremoto del 10 de agosto.

Terremoto en Cali - Demolición.jpg
Retiro de escombros en Cali.
Foto: Atila Demoliciones.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

La reconstrucción del Valle del Cauca avanza con la reparación de cerca de 2.000 viviendas y la intervención de sedes educativas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Adrián Zamora, vocero de la Gobernación encargado de este proceso, informó que el departamento tiene como prioridad evaluar 26.500 hogares clasificados como no habitables y recuperar la infraestructura educativa para garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas.

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En entrevista, Zamora señaló que el balance de las intervenciones en vivienda registra un avance de entre el 20 % y el 25 % en el programa de mejoramientos. Sin embargo, aclaró que las cifras corresponden a los trabajos de reparación y que el volumen de intervenciones aumentará durante los próximos meses.

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“En la apuesta que nosotros tenemos de mejoramiento, estamos avanzando en un 20 o 25 % al último corte”, explicó.

¿Cuántas viviendas se han reparado en el Valle del Cauca?

La Gobernación tiene prevista una primera fase con 9.238 reparaciones de viviendas y la construcción de 2.219 casas nuevas. De acuerdo con Zamora, hasta el momento se han entregado cerca de 2.000 mejoramientos.

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El plan departamental contempla, en su alcance general, intervenir aproximadamente 30.000 viviendas mediante reparaciones y construir alrededor de 5.000 casas nuevas.

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Una de las tareas prioritarias es establecer qué ocurrirá con los 26.500 hogares clasificados como no habitables. La Gobernación adelanta una evaluación para determinar cuáles pueden ser reparados y cuáles deben considerarse destruidos. “Allí es donde vamos a lograr determinar la dimensión del daño”, indicó el funcionario.

Adrián Zamora, vocero de Gobernación del Valle
Adrián Zamora, vocero de Gobernación del Valle
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¿Qué pasa con los colegios afectados por el terremoto?

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En materia educativa, el departamento destinó cerca de 170.000 millones de pesos para reconstruir 60 sedes. Zamora explicó que, aunque se reportan alrededor de 502 sedes afectadas, la priorización depende del número de estudiantes matriculados en cada institución.

El objetivo es recuperar primero los espacios que permitan atender a una mayor cantidad de niños y avanzar hacia la presencialidad. Mientras tanto, el departamento mantiene modalidades virtuales y presenciales, además de albergues educativos y cobertura del Programa de Alimentación Escolar.

¿Qué papel tiene el Fondo Milagro en la reconstrucción?

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Adrián Zamora informó que el Fondo Milagro destinó 10 frentes de demolición para el Valle del Cauca, seis de ellos en Buenaventura. También asignó cupos para mejoramientos y viviendas nuevas, además de recursos para apoyar a emprendedores mediante el programa Fonder Valle.

Sobre la entrega de casas, el funcionario señaló: “Se han estado entregando algunas casas nuevas tanto en el distrito como en Buenaventura, como en algunas ciudades del departamento”.

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Zamora explicó que el fondo ha trabajado de manera articulada con la Gobernación. “Ellos han interactuado con nosotros acá en el departamento”, afirmó. También indicó que algunas viviendas nuevas continúan en estudios de suelos para determinar si pueden reconstruirse en los mismos terrenos donde estaban las casas afectadas.

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