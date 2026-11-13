Temporada de fin de año, la oportunidad para que Cali sane las heridas del 2026

El 2026 ha sido un año complicado para los caleños, después de vivir la tragedia natural más grande de su historia, el terremoto de San José del Palmar, donde 154 personas perdieron la vida y miles más resultaron heridas, al quedar atrapadas entre los escombros de edificios colapsados.

Varios meses después de esta emergencia, poco a poco la ciudad va realizando diferentes actividades que no solo buscan reactivar la economía local sino recuperar a la comunidad de manera anímica, por eso se ha apostado a realizar importantes eventos como conciertos, el partido de la Selección Colombia.

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Por esta razón hay una gran expectativa por la temporada decembrina de la ciudad, teniendo en cuenta que es la época del año más importante de la capital del Valle del Cauca, pues es en los últimos cinco días del año donde se realiza la Feria de Cali, además de las demás celebraciones tradicionales del mes que dinamizan la ciudad, pues cientos de turistas llegan y las familias se reúnen.

Según la terminal de Transportes de Cali, las proyecciones para este fin de año indican que se movilizarán más de 1.300.000 pasajeros, que llegarán a la ciudad para darle un espaldarazo a la economía.



Este año, se confirmó que la Feria se realizará, haciendo énfasis en la unión familiar y la fraternidad, retomando incluso la razón de su origen, devolverle la alegría a la ciudad después de un doloroso episodio. También la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Cali, encargada del alumbrado navideño, confirmó que este año se hará un homenaje a aquellas familias afectadas durante la emergencia.

"Que también sea una parte de un homenaje a todo lo que hemos pasado, a los recuerdos que de una u otra manera tenemos de nuestros seres queridos, que lamentablemente de pronto hayamos perdido, pero también debe ser un homenaje a ellos, que si a nuestros familiares les gustaba decorar las casas y lamentablemente ya no están, eso debe mantenerse para recordarlos", señaló Juan Carlos Camargo, diseñador de Fexton.

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La iniciativa que actualmente se está impulsando desde diferentes sectores de la ciudad, es fomentar la celebración de las festividades de fin de año de una manera activa, para recordar el valor de las personas. Por tal razón, los diferentes comercios de la ciudad comenzaron sus ventas de decoración, regalos y ropa, de cara a esta temporada.

"Los fijos en Cali, el brillo, el brillo en sus dos colores emblemáticos, el dorado y el rojo. Todo el resplandor, todo el brillo, Al caleño le fascina lo maximalista, no importa dónde vaya a guardar las cosas en enero, lo importante es acondicionar los hogares, para que esta celebración se vuelva mucho más amena", finalizó Camargo.