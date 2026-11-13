Durante el 2026 se han registrado más de 60 ataques con explosivos en la Panamericana: Colfecar

El sector transportador en el sur del país se encuentra en alerta ante el incremento de los hechos terroristas en diferentes puntos de la vía Panamericana. Tan solo en la última semana, el peaje del corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, fue atacado tres veces, con explosivos lanzados desde drones.

Sumado a otros hechos terroristas ocurridos semanas atrás, como los ataques con motocicletas bomba contra el peaje El Mango, en el municipio de La Sierra, Cauca.

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El miedo latente de los viajeros ha hecho que se reduzca considerablemente la cantidad de recorridos entre Cali y Popayán, ante el temor de quedar en medio de cualquier acción violenta.

"No, la gente no está viajando, no está saliendo de Popayán, la gente se siente muy temerosa. un viaje a Cali se puede convertir perfectamente en seis horas. Yo ayer venía de Cali, salí a las tres de la tarde y llegué a mi casa a las ocho de la noche, porque en cualquier momento dicen que están atacando, y entonces uno tiene que quedarse quieto donde le digan. Los transportadores estamos mal, estamos en la quiebra porque no están viajando los pasajeros", señaló un conductor del transporte intermunicipal.



Otro de los sectores más golpeados con esta problemática es el transporte de carga, diariamente se están registrando afectaciones a camiones, además de la amenaza que corren por la presencia de integrantes de grupos armados en diferentes parte de este importante corredor del suroccidente.

"Cauca sigue siendo el departamento número uno en ser el más inseguro para el transporte de carga y de pasajeros. Se han presentado más de 60 modalidades de atentados explosivos, más de 35 camiones quemados, se presenta de manera frecuente el hurto de vehículos de carga con secuestro del conductor, buses quemados 20, retenes ilegales más de 40, vandalizados más de 30 vehículos", señaló Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

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Los transportadores están pidiendo mayor presencia de la Fuerza Pública a lo largo de este corredor específicamente en puntos como la glorieta de Colombina, El Bordo y los peajes de Mondomo y el Mango, atacados últimamente.