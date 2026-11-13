Héroes entre los Escombros: perdieron su hogar en el terremoto, pero no las ganas de servir a Cali

El pasado 10 de agosto, decenas de familias en Cali decidieron servirle a la ciudad en medio del terremoto a pesar de haber resultado afectados también. Una de esas fue la familia Mellizo Perdomo. William, Mayra y Helena, perdieron su apartamento ubicado en la comuna 18 de la ciudad, pero no el impulso de ayudar a los demás.

William Mellizo es un bombero que lideró varios equipos de rescate de personas entre los escombros de edificios que colapsados en Cali, entre ellos Torres del Limonar en Capri, y también varios de la comuna 19. Durante más de 30 años de preparación y entrenamiento atendió emergencias fuera de Colombia, como el terremoto de Turquía, jamás creyó que su familia viviera la misma situación.

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"Atendimos a todos los vecinos, curamos a varios que estaban heridos, hicimos vendajes, inmovilizamos, controlamos heridas que tenían, les dijimos a algunos que fueran al médico. Ya después le dije a mi esposa: ustedes ya están seguras y yo no puedo quedarme con ustedes sabiendo que yo entrené toda la vida para esto, y que hay gente muriendo bajo los escombros", indicó William.

Mientras él se encontraba cumpliendo su misión como rescatista en las zonas de emergencia, su familia se enfrentaba a la dura realidad de perder su vivienda. Mayra Perdomo, esposa de William, tuvo que asumir el reto de solucionar el hecho de haberse quedado sin hogar, y especialmente mantener la calma para su pequeña Helena.



"Le dije que pues estamos hablando de nuestra ciudad, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, no sabemos qué fue lo que sucedió. Yo vi una unidad destruida, el quinto y el cuarto piso colapsados, las paredes externas se abrieron por completo, ya sabíamos que no se podían ingresar. Le dije que yo me iba a encargar de todo ese proceso, para que él se enfocara en sus rescates", señaló Mayra.

Actualmente esta familia se encuentra a salvo y muy agradecidos con la solidaridad de sus amigos, conocidos y de toda la ciudad, sin embargo, aún les hace falta el cumplimiento de una promesa que el presidente Abelardo De La Espriella le hizo a la pequeña Helena, volver a tener un hogar propio.