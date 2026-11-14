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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Agente de tránsito fue agredido por motociclista tras partido entre Colombia y Chile en Cali

Agente de tránsito fue agredido por motociclista tras partido entre Colombia y Chile en Cali

Tras lo ocurrido, el agente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La entidad confirmó que no sufrió lesiones de gravedad.

Agentes de transito Cali
Secretaría de Movilidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Un hecho de intolerancia se registró en el sur de Cali, donde un agente de tránsito fue agredido físicamente por un motociclista durante un operativo de regulación vehicular, después del partido entre Colombia y Chile.

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Según la Secretaría de Movilidad, el incidente se originó cuando el conductor desatendió una indicación del funcionario, descendió de su motocicleta y lo golpeó.

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Tras lo ocurrido, el agente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La entidad confirmó que no sufrió lesiones de gravedad. Entretanto, el motociclista quedó a disposición de las autoridades competentes.

“Desafortunadamente, el día de ayer tuvimos un episodio de agresión contra uno de nuestros compañeros, el agente de tránsito 729, quien se encontraba sobre el corredor de la carrera 36 con calle sexta, ahí en la Roosevelt, haciendo la labor de regulación por el partido que se presentó el día de ayer y teníamos bastante afluencia, el ciudadano no acató la recomendación y agredió a nuestro compañero”, señaló la secretaría de Movilidad de Cali.

Frente a lo sucedido, la Secretaría de Movilidad rechazó contundentemente cualquier acto de violencia contra los agentes de tránsito e hizo un llamado a los conductores y ciudadanos a respetar las instrucciones de estos funcionarios, quienes trabajan para garantizar la seguridad y la movilidad en las vías de la ciudad.

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