Fundación Sarmiento Angulo destina $87.000 millones a tres proyectos de reconstrucción en el Valle

La recuperación de importantes espacios de salud y educación en el Valle del Cauca contará con un aporte de $87.000 millones de la Fundación Sarmiento Angulo. Los recursos estarán destinados a tres proyectos: la construcción de una nueva torre de hospitalización y cuidados intensivos en el Hospital Universitario del Valle, la adecuación de servicios médicos en el Hospital San Antonio de Roldanillo y la reconstrucción de la Institución Educativa Juan José Rondón, en Buenaventura, afectada por el sismo del pasado 10 de agosto.

El anuncio se realizó en Bogotá, durante un encuentro en el que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, formalizaron una donación de $200.000 millones para contribuir a la atención de la emergencia y a la recuperación de infraestructura en Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.

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“Su respaldo no solo reconstruirá muros y aulas, protegerá el derecho a la salud de miles de pacientes y asegurará el futuro educativo de nuestras nuevas generaciones. Cuando las voluntades se unen y la solidaridad se convierte en acción, tenemos la capacidad de levantarnos y construir un futuro mejor”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Uno de los proyectos de mayor alcance se desarrollará en el Hospital Universitario del Valle, donde se contempla la reconstrucción de una torre que permitirá recuperar 148 camas para servicios de alta complejidad, incluidas 78 unidades de cuidados intensivos, además de poner nuevamente en funcionamiento seis servicios especializados. El gerente de la institución, Irne Torres, explicó que esta intervención podría incrementar en más del 120 % la capacidad de actividad del hospital.



En el municipio de Roldanillo, la inversión se concentrará en el Hospital San Antonio, donde serán intervenidos 1.894 metros cuadrados de infraestructura. La obra contempla espacios para consulta externa, diagnóstico y apoyo terapéutico, con el propósito de atender parte de los daños registrados en la institución.

El componente educativo estará dirigido a la reconstrucción de la Institución Educativa Juan José Rondón, en Buenaventura, que recibirá una nueva infraestructura con aulas modernas, aislamiento termoacústico, iluminación LED, restaurante escolar y cerramiento perimetral. La intervención beneficiará a 813 estudiantes.