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Conductor de carga fue encontrado sin vida en Villa Rica, Cauca: Gobierno anuncia medidas

César Enrique Tejada Tovar, conductor de carga, fue encontrado sin vida en el sector de Villa Rica, Cauca.

Crimen, asesinato
Crimen, asesinato
Foto: AFP, referencia
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

El Ministerio de Transporte lamentó la muerte de César Enrique Tejada Tovar, conductor de un vehículo de carga que fue encontrado sin vida en el sector de Villa Rica, sobre la vía Panamericana, en el sur del departamento del Cauca, en medio de los hechos violentos registrados en este corredor vial.

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A través de un comunicado, la cartera de Transporte expresó sus condolencias a los familiares, compañeros de trabajo y a la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). Además, reiteró la necesidad de garantizar la vida y la integridad de los transportadores que diariamente se movilizan por las carreteras del país.

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“Reiteramos que la vida y la integridad de quienes trabajan en el transporte de carga deben ser protegidas y que su seguridad en las carreteras del país es una prioridad”, señaló el Ministerio.

Frente a esta situación, la entidad informó que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, se están fortaleciendo las medidas de seguridad sobre la vía Panamericana, especialmente en el corredor afectado por los hechos de violencia.

Entre las acciones anunciadas se encuentran el incremento de la presencia institucional, los patrullajes, la instalación de puestos de control y el acompañamiento a los transportadores, con el propósito de prevenir nuevos ataques y ofrecer garantías de seguridad a quienes transitan por esta carretera.

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El Ministerio aseguró que trabaja para que los conductores puedan movilizarse sin poner en riesgo sus vidas y regresar a sus hogares.

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La muerte de Tejada Tovar se conoce en medio de la situación de violencia que afecta este corredor estratégico del suroccidente colombiano. Sin embargo, hasta el momento, la información entregada por el Ministerio de Transporte no precisa las circunstancias en las que ocurrió su muerte ni señala quiénes serían los responsables.

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