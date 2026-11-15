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Nuevo edificio del SENA en Cali beneficiará a 12.000 estudiantes

Con este proyecto se busca fortalecer las oportunidades de formación, facilitar el acceso al empleo y contribuir al progreso y desarrollo del Valle del Cauca.

SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje
Foto: Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que después de dos años de gestiones, se logró destrabar el proyecto para la construcción del nuevo edificio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la ciudad, una iniciativa que busca fortalecer la formación técnica y profesional de los jóvenes del Valle del Cauca.

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La nueva sede contará con 64 ambientes de formación y tendrá capacidad para beneficiar a cerca de 12.000 aprendices, ampliando las oportunidades de acceso a la educación para el trabajo y contribuyendo al desarrollo de la región.

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"Nosotros desde nuestra administración, le hemos apostado duro a la formación de nuestros estudiantes de nuestros jóvenes y de nuestros profesionales, y tenemos una gran apuesta que es el nuevo edificio del Sena, que llevamos patinando los últimos dos años y por fin despegó con toda la voluntad del señor Director del Sena y del gobierno del presidente, el compromiso mío como alcalde, es que esa obra avance rápido por el bien de nuestros jóvenes" dijo Eder.

El avance del proyecto fue posible gracias a la gestión adelantada durante los últimos dos años y a la voluntad y compromiso del director nacional del SENA para sacar adelante esta iniciativa. Ahora, el propósito es avanzar con celeridad en las siguientes etapas para hacer realidad la construcción de esta infraestructura, que representa una apuesta por el futuro de los jóvenes y el crecimiento de la ciudad.

Con este proyecto se busca fortalecer las oportunidades de formación, facilitar el acceso al empleo y contribuir al progreso y desarrollo del Valle del Cauca.

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