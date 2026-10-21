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Blu Radio  / Nación  / Proyecto para ampliar la educación obligatoria hasta los 17 años supera primer debate en la Cámara

Proyecto para ampliar la educación obligatoria hasta los 17 años supera primer debate en la Cámara

La iniciativa “De preescolar a Once” busca garantizar la educación desde los 3 hasta los 17 años. Según cifras de la Alianza para la Transformación de la Educación Media, solo uno de cada dos jóvenes de 15 y 16 años está en el sistema educativo y la deserción entre noveno y décimo grado alcanza el 89 %.

Colegio, estudiantes, estudio, educación
Colegio
Foto: referencia, ImageFX
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026, conocido como “De preescolar a Once”, que busca ampliar la educación obligatoria en Colombia desde los 3 hasta los 17 años e incluir los grados décimo y once en esta garantía constitucional. La iniciativa continuará su trámite en el Congreso y pretende reducir la deserción escolar, mejorar la permanencia de los estudiantes y ampliar las oportunidades de acceso a la educación media.

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La propuesta establece que la educación obligatoria comprenda, como mínimo, tres grados de preescolar, nueve de básica y dos de media. También contempla una implementación progresiva del preescolar, en un plazo máximo de 12 años, con prioridad para los territorios que presenten mayores brechas de cobertura.

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Alejandra López, gerente de la Alianza para la Transformación de la Educación Media, advirtió que actualmente solo uno de cada dos jóvenes de 15 y 16 años está en el sistema educativo. Además, señaló que uno de cada dos adolescentes y jóvenes desarrolla las competencias esperadas en lenguaje y matemáticas, mientras que la deserción entre noveno y décimo grado alcanza el 89 %.

El proyecto es impulsado por más de 30 congresistas de diferentes partidos políticos. El representante Gabriel Becerra, ponente de la iniciativa, aseguró que la propuesta busca garantizar trayectorias educativas completas y responder a las dificultades que enfrentan miles de estudiantes para terminar el bachillerato.

Por su parte, Daniel Bernal, coordinador ponente, destacó que culminar la educación media puede incrementar cerca de un 28 % los ingresos futuros de una persona. Entretanto, un análisis del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes señala que solo 13 de cada 100 estudiantes que comienzan su recorrido escolar terminan la educación media en el tiempo esperado y con los aprendizajes previstos.

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La iniciativa deberá superar los siguientes debates en la Cámara de Representantes y el Senado para convertirse en una reforma constitucional. Sus promotores esperan que la discusión permita reducir las brechas educativas entre regiones y garantizar mayores oportunidades para niños, niñas y jóvenes del país.

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