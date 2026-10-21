Director del Dapre denunciará presunta instrumentalización de 48 mujeres por el expresidente Petro

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, anunció que va a denunciar el caso de 48 mujeres que, según él, fueron instrumentalizadas durante el gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro, a través de contratos de prestación de servicios.

"48 mujeres tenía el expresidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPS. Le vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para todos los días parrandear, llevar mujeres y generar cosas que no deberíamos generar, lo que no deberíamos hacer nosotros", expresó Ríos, sin ahondar en detalles.

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Aunque sugiere la utilización de las mujeres para fines distintos a la labor del Ejecutivo, no precisó en qué consistían las actividades que asoció con "parrandas" y agregó que desde el alto gobierno se debe dar ejemplo.

"48 mujeres que ya no están hablando con nosotros... por medio de una OPS las agarraban, las instrumentalizaban para que pudieran estar con el (entonces) presidente Petro", afirmó Ríos.



Por ese comentario de Ríos, "ya no están hablando con nosotros", se presume que están en contacto con alguna autoridad judicial. Además, el director del Dapre aseguró que él hará las denuncias.