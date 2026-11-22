Las autoridades en el Valle del Cauca celebraron los resultados de la operación ‘Neptuno’, adelantada recientemente en la zona rural del municipio de Dagua, en la que fueron abatidos cinco miembros del ELN y se incautó abundante material de guerra de esta estructura criminal.

En primer lugar, la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, resaltó el respaldo de la fuerza pública para la protección de las comunidades en la zona rural de su municipio, teniendo en cuenta que en los últimos meses habitantes de varios corregimientos en inmediaciones a la antigua vía al mar habían alertado el riesgo que corrían, por la llegada de este grupo armado a sus territorios.

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"Nos solidarizamos con las familias afectadas por la violencia en nuestro territorio. Nuestra prioridad sigue siendo la protección de las familias, en especial a los niños, niñas y adolescentes. La seguridad es competencia de la fuerza pública y para ello trabajamos y seguiremos trabajando de la mano con ellos", señaló la mandataria local.

Por su parte, a través de su cuenta de X, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó el despliegue de la fuerza pública en el marco de la operación logrando debilitar cerca del 25% del frente 'Luis Carlos Cárdenas' del ELN.



La mandataria vallecaucana aseguró que este resultado demuestra la importancia de la acción articulada del estado para recuperar el control territorial y hace parte de la estrategia de seguridad que necesitaba el Pacífico.

"Cada acción que golpea a los criminales es un acto de soberanía y un respiro para nuestra gente. Siempre lo he dicho: el Pacífico necesitaba una estrategia de seguridad. Ahora debemos mantener esta unidad de esfuerzos y acciones contundentes para proteger a nuestras comunidades", indicó la gobernadora.

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El siguiente objetivo de las autoridades en esta zona del departamento es alias Bertha, cabecilla del frente 'Luis Carlos Cárdenas' del ELN, por su captura se ofrece una recompensa casi de 800 millones de pesos.