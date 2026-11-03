Emcali seleccionó al consorcio que modernizará más de 100.000 luminarias en Cali con tecnología LED

La capital del Valle del Cauca tendrá el 100 % de su alumbrado público con tecnología LED, mediante un proyecto de $450.000 millones que contempla la modernización de 101.037 luminarias y la instalación de otros 3.945 puntos de iluminación. El cambio tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y un esquema de operación y mantenimiento de hasta 20 años.

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El proyecto se desarrollará mediante una alianza estratégica en la que participarán empresas especializadas en iluminación y tecnología. Para el proceso se presentaron tres proponentes: el Consorcio AP Santiago de Cali, el Consorcio Ilumina Cali 2026 y la Unión Temporal Cali Inteligente.

Según la presentación de Emcali, las obras comenzarían con recursos del aliado estratégico y la empresa realizaría los desembolsos únicamente contra la ejecución efectiva de las intervenciones.

"Este proyecto marca un nuevo hito en la transformación del alumbrado público de Cali y permitirá que la ciudad se convierta en la primera capital del país en contar con un sistema 100 % LED y telegestionado. Además, este modelo, pionero en Colombia para la modernización del alumbrado público, garantiza que la empresa pague por las obras ejecutadas y no comprometa anticipadamente los recursos públicos”, dijo Roger Mina, gerente general de EMCALI.

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Uno de los aspectos destacados del modelo financiero es que Cali no tendría que adquirir una nueva deuda para ejecutar la modernización. La iniciativa también contempla la implementación de un sistema de telegestión, con una inversión estimada de $121.000 millones, que permitirá administrar y supervisar el funcionamiento del alumbrado público.

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"Durante esta etapa, EMCALI mantendrá la administración y supervisión correspondientes para hacer seguimiento a las actividades, verificar la calidad de los elementos instalados y comprobar el cumplimiento de las obligaciones del aliado estratégico. Durante la administración del alcalde Alejandro Eder, EMCALI ha modernizado más de 58.000 luminarias con tecnología LED, lo que representa más del 30 % del parque lumínico de Cali.", explicó el gerente.

El proyecto busca mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo entre un 40 % y un 50 % y ampliar la vida útil de las luminarias. La estructuración contempla tres meses de alistamiento, 18 meses de ejecución y un periodo de seguimiento y supervisión a cargo de Emcali, que mantendrá la administración y el control de calidad de las obras.