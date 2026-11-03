Vecinos de edificios en riesgo de colapso de Cali piden acelerar demoliciones tras nuevo temblor

Continúan las verificaciones en las diferentes estructuras de Cali que están en riesgo de colapso, tras el temblor de 5.5 grados de magnitud, que esta madrugada sacudió al país. La inspección se está centrando principalmente en aquellas 85 edificaciones que ya tienen luz verde para su demolición, pues se está revisando si se debilitaron más con este nuevo sismo.

En diálogo con Blu Radio, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, confirmó que esta emergencia no generó afectaciones graves, y aseguró que solicitarán al Gobierno Nacional iniciar inmediatamente con las otras demoliciones en la ciudad, que serán financiadas con el Fondo Milagro.

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"Hicimos una verificación y no hemos encontrado mayor diferencia. Lo que sí vamos a hacer son unas mesas técnicas rápidamente con el Fondo Milagro, para que las demoliciones se activen de inmediato, y priorizar aquellas que encuentren en muy mal estado. Tenemos el edificio de Bretaña, el edificio Coral, Colosal, Elizabeth, Cootranal, el Archinié", indicó Peñuela.

Este último temblor nuevamente encendió las alarmas de los caleños, ante una nueva emergencia de gran magnitud, principalmente a los vecinos de las estructuras en riesgo. Por ejemplo, gran parte de los residentes de la comuna 19 evacuaron sus viviendas inmediatamente, por el temor a una tragedia, debido a que esta fue la zona de la ciudad más afectada el pasado 10 de agosto.



"El susto de esta madrugada fue completamente terrorífico, volver a revivir ese instinto de supervivencia, porque el temblor fue bastante fuerte. Todas las familias acá en la unidad evacuaron sus viviendas, completamente atemorizadas, comunicándose también donde antes eran sus unidades residenciales. Esto también sirve para hacer un llamado, pues ojalá puedan agilizar esta demolición de edificios ya priorizados", señaló Carlos Ortiz, edil de la comuna 19.

La petición de acelerar las demoliciones se refleja en toda la ciudad. En el barrio Bretaña, aunque ya se confirmó que el edificio ubicado sobre la calle 10 con carrera 23 está incluido en la lista de priorizados, aún no se tiene fecha, y estos temblores están debilitando cada vez más la infraestructura.

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"Hacemos un llamado de nuevo a que nos prioricen, todavía hay muchas personas que están viviendo a los lados de este edificio y esperan que sea demolido para poder continuar con sus vidas, para que tengan un poco más de tranquilidad. Hoy hubo otro temblor y eso aumenta la preocupación porque pues no sabemos en qué momento este edificio puede colapsar", aseguró Catalina Ceballos, presidenta de la junta de acción comunal de Bretaña

Las autoridades señalaron que uno de los aspectos que permitió que no se registraran emergencias fue la duración del temblor, de apenas 35 segundos. Continúan las inspecciones a los edificios en Cali, verificación que podría extenderse hasta fin de año.