Espacios bajo los puentes de Cali podrían convertirse en zonas de actividad económica

Los espacios ubicados debajo de los puentes vehiculares de Cali podrían tener una nueva función dentro del desarrollo urbano de la ciudad. La Administración , impulsa una estrategia que busca vincular al sector privado en la recuperación y aprovechamiento de estas áreas, con el propósito de convertirlas en lugares útiles para la ciudadanía y aportar a la economía local.

La iniciativa, denominada Revitalización de Zonas Bajo Puentes, plantea la posibilidad de desarrollar actividades económicas en estos espacios públicos, siempre bajo las condiciones y orientaciones establecidas . La propuesta apunta a que, mediante la participación de empresarios, estos lugares puedan adquirir nuevos usos, mejorar su entorno, favorecer la seguridad y convertirse en puntos de encuentro para la comunidad.

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Melissa Vergara Botero, subdirectora de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del DAP, señaló que “nuestra apuesta es que, de la mano de los empresarios, transformemos juntos estos espacios en lugares vivos, productivos y al servicio de la comunidad”

Como parte de la preparación de esta iniciativa, la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico tendrá los próximos dos meses para desarrollar una guía técnica. En ella se establecerán las condiciones, los criterios de intervención y los requisitos que deberán tener en cuenta las empresas y demás interesados en hacer parte de este proceso.



La estrategia comenzará con una prueba piloto de tres meses, posible gracias a la modificación del Decreto 0955 de 2024. Durante este periodo, los participantes podrán desarrollar sus propuestas sin pagar por el aprovechamiento económico del espacio público.

Una vez concluya el piloto, comenzará el cobro por el aprovechamiento económico, conforme a las disposiciones establecidas por la Administración . El dinero obtenido ingresará al Fondo de Espacio Público y será destinado exclusivamente al mantenimiento y mejoramiento de estos espacios en Cali, con especial atención a las comunas y corregimientos que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad. La participación empresarial será fundamental para desarrollar actividades que permitan darles vida a estas zonas.