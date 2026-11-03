Autoridades revisan edificaciones con riesgo de colapso en Cali tras sismo de esta madrugada

Tremendamente asustados amanecieron este martes los ciudadanos en Cali, con el temblor registrado esta madrugada con una magnitud de 5.5 que tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima.

Los reportes de la comunidad en la capital del Valle del Cauca señalan que la mayoría de personas no fueron despertadas con el movimiento telúrico en sí, sino con las alarmas de los celulares que de inmediato los hizo evacuar sus viviendas.

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Por el momento no se reportan personas afectadas, ni nuevas edificaciones averiadas, tampoco hay novedades en las estructuras que están en riesgo de colapso desde el terremoto del pasado 10 de agosto, de las cuales ya 85 cuentan con autorización para ser demolidas.

"En este momento no hay reportes afortunadamente, estamos desplegados desde las 4:13 el momento del sismo, monitoreando la ciudad, haciendo recorridos junto con los organismos de socorro, estamos revisando y verificando las edificaciones que se encuentran para demoler y pues en este momento nos encontramos en territorio esperando reportes", señaló a Blu Radio Ricardo Peñuela, el secretario de gestión del riesgo de Cali.



En cuanto al resto del Valle del Cauca, tampoco se reportan novedades ni afectaciones con este nuevo sismo, ni en el norte del departamento, que fue la zona con mayor impacto en el terremoto de hace tres meses, ni en el oriente del Valle, municipios como Florida, Pradera, Palmira, Cerrito, Buga, Tuluá o Sevilla, que limitan directamente con el departamento del Tolima.

Por otra parte, relacionado con el terremoto de hace tres meses, las autoridades de gestión del riesgo de la ciudad indicaron que esta primera semana de noviembre se normalizaría la totalidad de los pagos de los auxilios de vivienda para las 21.000 familias damnificadas.