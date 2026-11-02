Este era alias 'J.J', cabecilla de las disidencias de las Farc abatido en El Cerrito, Valle

Continúan las operaciones militares en el centro del Valle del Cauca por parte del Ejército en contra de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, y en medio de esta ofensiva las autoridades entregaron más detalles de alias 'J.J', el cabecilla que fue abatido durante los combates en zona rural de El Cerrito.

Este hombre sería el responsable de amenazar y extorsionar a la comunidad del corregimiento de Tenerife, y estaría detrás de la retención de varias volquetas y el secuetro temporal de sus conductores, ocurridos hace unos días en esa zona del Valle del Cauca.

Publicidad

"Dentro de los muertos en desarrollo de operaciones militares se destaca alias 'J.J', señalado como cabecilla de la compañía 'Eiber González', La afectación a esta comisión reduce su margen de intimidad en las comunidades, sostener acciones armadas y emplear menores de edad dentro de su accionar criminal.

La recuperación del adolescente evidencia nuevamente el riesgo al que estas estructuras armadas exponen a los niños y niñas y adolescentes, mediante las prácticas de reclutamiento e instrumentalización" señaló el general Samuel Salinas, comandante de la Tercera División del Ejército.

Cabe recordar que en medio de esta operación, además de alias 'J.J', otro disidente fue abatido, tres más fueron capturados y se logró la recuperación de un menor de 17 años, también se incautaron explosivos, fusiles, armas de corto alcance y proveedores.



"Alias 'J.J' o el 'Gordo Jaramillo' como era conocida esta persona en el sector, sería el líder del frente responsable de los hechos sucedidos la semana pasada donde retuvieron nueve volquetas y sus conductores. También estaría asociado a los delitos de homicidio, extorsión, reclutamiento forzado, entre otros", aseguró el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle.