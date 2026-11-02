Esta semana se completará el pago de auxilios económicos para 20.000 familias damnificadas en Cali

Durante esta primera semana de noviembre se normalizaría el pago de los auxilios de vivienda para las 10.000 familias damnificadas por el terremoto en Cali que aún no había recibido esta ayuda.

También se realizará el giro del segundo corte del $1.050.000 pesos que está entregando el gobierno nacional al total de 21.000 familias reportadas en el Registro Único de Damnificados en la capital vallecaucana.

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Estos pagos se definieron tras un encuentro de las autoridades de la ciudad con el Gobierno Nacional, se confirmó el envío de recursos destinados para estos subsidios, que buscan brindar una ayuda a aquellas personas que perdieron sus hogares el pasado 10 de agosto.

"Ya se tiene destinados los recursos para completar el primer pago del segundo corte para todo el universo de los 21.000 jefes familia de hogar que tenemos, y vamos a realizar inmediatamente el segundo pago de los 21.000 jefes cabeza de hogar. Entre martes y miércoles quedará resuelta toda la dispersión de los pagos", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.



También se están gestionando más ayudas humanitarias, como la entrega de tarjetas para compra de mercados y alimentos, a través de un convenio con el programa mundial de alimentos.

"Ya se hizo la dispersión de la fiducia hacia Supergiros y hacia Movi para que el dinero de las personas que hayan dado la cuenta y se encuentren certificadas les llegue. Un aproximado de 10.000 jefes cabeza de hogar y los otros 10.000 podrán ir a Supergiros de acuerdo al punto masivo que organicemos, creemos que va a ser en Cosmocentro y 80 puntos autorizados en la ciudad", finalizó Peñuela.