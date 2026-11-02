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Autoridades sobre malaria proveniente de África en Cali: "Es un paciente con deterioro neurológico"

El secretario de Salud de Cali reiteró el llamado a la calma a la ciudadanía, asegurando que no hay riesgo de ébola en la ciudad ni en la región.

Primer plano de paciente en una cama de hospital.
Primer plano de paciente en una cama de hospital. Foto de referencia tomada de Magnific.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Las autoridades de salud de Cali entregaron el más reciente parte médico del paciente de 50 años que está siendo atendido en una clínica de la ciudad por un caso grave de malaria, después de llegar de la República del Congo.

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El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, le confirmó a Blu Radio que este hombre permaneció en el país africano por más de un año y que, al no tener clara una trazabilidad exacta de los sitios en los que estuvo durante su viaje, se activó el protocolo para descartar el virus del ébola.

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El paciente se encuentra en una condición muy delicada debido al avance de la enfermedad, por lo que aún continúa en aislamiento.

¿Qué es el ébola y cómo se contagia_.jpg
¿Qué es el ébola y cómo se contagia?.
Foto: EFE, UNAL.

"Está en un estado crítico, es un paciente que está en malas condiciones generales, que tiene una evolución con deterioro incluso neurológico por complicaciones de la malaria. Esperemos cómo evoluciona en las próximas horas, pero, tristemente y desafortunadamente, el paciente se encuentra con un deterioro importante. Esperemos que los cuidados médicos puedan sacarlo adelante", aseguró el secretario.

El funcionario reiteró el llamado a la calma para la ciudadanía, asegurando que no hay riesgo de ébola en la ciudad ni en la región y que, al ser la malaria una enfermedad endémica también en Colombia, los médicos cuentan con toda la experiencia necesaria para atender a los pacientes que la padecen.

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"No se trata de una situación que clínicamente nos haga pensar realmente en que se trata de un paciente con ébola, así que, pues, un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Lo que se está haciendo es un descarte epidemiológico por no haber podido identificar plenamente los sitios de circulación de los pacientes, pero no se trata de una alerta clínica, de una alerta a partir de signos o síntomas que lo llevaran a uno a pensar que se trata efectivamente de esta enfermedad. Es un descarte", finalizó Escobar.

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