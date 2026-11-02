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Persiste restricción en la vía a Buenaventura por derrumbes en Loboguerrero

En la tarde de este lunes festivo habrá pico y placa para ingresar a la ciudad de Cali, desde el kilómetro 18.

Derrumbe en la vía a Buenaventura.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Desde ya están desplegadas las capacidades de las autoridades de tránsito para acompañar a los viajeros en el marco del plan retorno en el Valle del Cauca, con atención especial en la vía hacia el distrito de Buenaventura, que desde la mañana del domingo tiene paso restringido por la caída de rocas y varios derrumbes a la altura del kilómetro 69, en el sector de La Yolomba, en Loboguerrero, Dagua.

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Aunque se había intentado despejar la carretera, un desprendimiento mayor registrado en la tarde taponó la vía por completo. Actualmente, personal de la Unión Vial Camino del Pacífico se encuentra en la zona atendiendo la emergencia y logró habilitar parcialmente el paso, con pare y siga, mientras se remueve por completo la tierra.

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"El resto de la tarde y la noche estuvo la vía cerrada por completo. Hoy tenemos paso con pare y siga y la empresa sigue haciendo las tareas de remoción de material. Están trabajando constantemente para poder darle apertura lo más pronto posible en los dos sentidos en esta vía", señaló la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.

Mientras tanto, en Cali continúan los dispositivos de control en las vías, con la realización de diferentes pruebas de velocidad y alcoholemia. A partir de las 4:00 de la tarde inicia el pico y placa para ingresar a la ciudad desde la vía al mar.

"Recuerden que la medida solamente aplica para esa vía desde el km 18, para vehículos particulares, no públicos, y solamente para la entrada a la ciudad, no para la salida. De 4:00 p. m. a 6:00 de la tarde entran vehículos de placas pares y, de las 6:00 a las 8:00 de la noche, entran vehículos de placas impares", aseguró el subsecretario de Movilidad de Cali, Luis Fernando Escobar.

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Son más de 15 puestos de control distribuidos en el departamento para acompañar a los viajeros durante este plan retorno. También hay atención especial en las vías de acceso al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, con la salida de los visitantes que estuvieron en Cali participando en el Giro de Rigo.

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