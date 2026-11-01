Al menos 500 indígenas fueron desplazados por disputas entre grupos armados en Nuquí, Chocó

Cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, Chocó, tuvieron que abandonar sus territorios este domingo 1 de noviembre por temor a la presencia y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo pidió atención humanitaria urgente para las familias desplazadas, entre las que se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales.

De acuerdo con la información de la entidad, la comunidad permanece temporalmente en Jurubirá, un territorio de población afrodescendiente, y no ha podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí. La Defensoría advirtió que las condiciones de seguridad y las disputas territoriales entre el Clan del Golfo y el ELN están poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de las comunidades.

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La emergencia se presenta apenas dos días después de que la Defensoría advirtiera sobre el agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva, en el marco de la Alerta Temprana 009 de 2024.

Además, la entidad alertó sobre el riesgo de que la situación se extienda a otras poblaciones. Según la información conocida, cerca de 300 personas de la comunidad de Puerto Indio también podrían desplazarse ante las condiciones de inseguridad.



Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar la atención humanitaria inmediata, con alimentación, agua potable, servicios de salud y alojamiento temporal digno. También pidió coordinar el transporte fluvial y las medidas de protección que permitan un traslado seguro, así como activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado.