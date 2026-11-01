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¿Hay casos de ébola en el Valle del Cauca? Esto responden autoridades sanitarias

Las autoridades sostendrán una reunión para revisar pacientes provenientes de África y tomas los protocolos necesarios respecto al ébola.

Republica-Congo-Ebola-AFP.jpg
Ébola
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

Frente a la alerta que se generó en el Valle del Cauca y todo el país, por posibles casos de ébola derivados de la llegada de personas procedentes de la República Democrática del Congo, en África, las autoridades sanitarias activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica.

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Desde el momento en el que la red hospitalaria recibió a los pacientes con un estado de salud complicado, se han hecho varios los análisis para identificar o descartar la llegada de este virus al país.

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La alerta se generó con dos pacientes militares de 33 y 50 años, el primero falleció este sábado en una clínica de Palmira y el segundo sigue hospitalizado en Cali, en ambos casos, lo que se les ha detectado es malaria.

brote de ébola.jpg
Controles por brote de ébola.
Foto: EFE.

"Está totalmente desvirtuado, es malaria complicada. A Palmira llegaron dos pacientes con diagnóstico confirmado de malaria, que proceden de países africanos. Uno de ellos está hospitalizado en una clínica de alta complejidad en el departamento, recibiendo la atención necesaria, y la otra persona se confirmó su fallecimiento por malaria complicada. Queremos reiterarle a la comunidad del Valle del Cauca que no tenemos ningún riesgo en salud pública en el departamento, y seguimos haciendo todo el cierre investigativo de epidemiología para garantizar la trastabilidad de todos los casos", indicó Alberto Ocampo, secretario de Salud del Valle del Cauca.

Las autoridades sostendrán una reunión para revisar nuevamente los casos y tomas los protocolos necesarios para seguir en la recuperación del otro paciente, mientras tanto se sigue haciendo el cerco y la investigación epidemiológica para descartar la presencia de otras enfermedades provenientes de ese territorio.

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