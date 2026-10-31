Minjusticia pide celeridad en investigación sobre asesinato de dragoneante de la cárcel de Cali

A través de un comunicado el Ministerio de Justicia rechazó el asesinato del dragoneante Luis Francisco Ramírez, ocurrido en Cali, destacando la trayectoria del funcionario durante 18 años de servicio.

El documento, firmado por el ministro Iván Cancino, resaltó que durante el tiempo que el dragoneante estuvo involucrado en la institución, obtuvo varios reconocimientos por su desempeño.

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La víctima fue atacada a disparos cuando se movilizaba en el oriente de Cali tras haber finalizado su turno en la cárcel de Villahermosa, dos sujetos armados lo abordaron y le dispararon cuatro veces provocando su muerte inmediata.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, poco a poco se van conociendo detalles del dragoneante, quien al parecer hacía parte del grupo de funcionarios encargado del traslado de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios.



Fotografía del escudo oficial del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia). Tomada de redes sociales

"Estos hechos son inadmisibles. Ningún funcionario del INPEC debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o ataques por el cumplimiento de su deber. Atentar contra nuestros guardianes es atentar contra la institucionalidad y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que la violencia y la intimidación pretendan doblegar a quienes sirven a Colombia", señala el comunicado del Ministerio.