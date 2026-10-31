Autoridades en el Cauca fortalecen seguridad en la vía Panamericana tras atentado terrorista

Las autoridades en el departamento de Cauca anunciaron el refuerzo de los patrullajes y la vigilancia en la vía Panamericana, para evitar más acciones terroristas como el ataque contra el peaje El Mango, en el municipio de La Sierra, perpetrado con una motocicleta bomba en la mañana de este sábado.

Desde ya la fuerza pública ha fortalecido su presencia en el sector de La Depresión, en el municipio de La Sierra, para hacer acompañamiento a los usuarios de la importante carretera, para velar por su seguridad, y evitar cualquier otra alteración al orden público.

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Las autoridades en el departamento reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en el territorio, para que se conozca de primera mano la situación y se encuentren soluciones inmediatas en materia de orden público, debido a que en menos de 20 días en este mismo punto se han registrado dos atentados terroristas.

Tomado de redes sociales.

"Rechazamos el empleo de estos explosivos contra nuestras comunidades y por supuesto, destacamos ese trabajo coordinado con la Fuerza Pública que continuará desarrollando operaciones sobre la vía Panamericana para anticipar y neutralizar nuevas amenazas, especialmente durante este puente festivo, garantizando la seguridad y la movilidad de los viajeros", señaló Diana Murillo, secretaria de Gobierno (e) del Cauca.



El paso de la vía ya se encuentra completamente normalizado, y en la zona permanece el acompañamiento de las tropas de la Brigada 29 del Ejército y de la seccional de tránsito de la Policía Cauca, para evitar otras acciones terroristas.