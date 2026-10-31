Atacan con explosivos por segunda vez, peaje en la vía Panamericana en La Sierra, Cauca

En la mañana de este sábado, el paso por la vía Panamericana está restringido tras un nuevo atentado terrorista registrado en el peaje de El Bordo, en el municipio de La Sierra, Cauca.

Las autoridades confirmaron que este ataque fue perpetrado con una motocicleta acondicionada con explosivos, que fue activada cerca de las casetas instaladas de manera provisional después del primer atentado, registrado exactamente hace tres semanas, que destruyó por completo la infraestructura original y dejó once personas lesionadas.

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El alcalde del municipio de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, indicó que la comunidad vecina del peaje pide que este no siga funcionando, teniendo en cuenta que ya ha sido atacado dos veces en el mismo mes.

"La zozobra, el miedo y la negativa de la comunidad frente a este peaje hoy, con ese segundo bombazo, son más que evidentes. Hoy nuevamente las casas volvieron a ser afectadas: varios vidrios se quebraron por la onda explosiva. Tengo entendido que parte de los techos que habíamos entregado hace poco volvieron a fracturarse, entonces la comunidad está con miedo y con una negativa de que ese peaje siga funcionando allí", señaló el alcalde.



La explosión no dejó personas heridas; sin embargo, sí provocó aturdimiento a dos de las trabajadoras del peaje, que ya están siendo atendidas por el personal de salud.