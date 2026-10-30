Cali alista operativo de seguridad para caravana de Halloween que reuniría 22.000 motociclistas

La Secretaría de Movilidad de Cali adelanta mesas de diálogo con representantes de los grupos de motociclistas para garantizar que la tradicional caravana de Halloween se desarrolle de manera organizada, segura y en cumplimiento de las normas de tránsito. Los líderes del gremio se comprometieron a promover la cultura ciudadana, evitar maniobras peligrosas y sensibilizar a los participantes. Según los organizadores, se espera la participación de cerca de 22.000 motocicletas.

Para garantizar la seguridad durante el puente festivo, las autoridades dispondrán de 600 agentes de tránsito, 15 puestos de control móviles y más de 1.000 uniformados de la Fuerza Pública, con presencia en vías principales, zonas gastronómicas, sitios turísticos y entradas a la ciudad.

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“Garantizamos un Halloween tranquilo y en paz. Tenemos más de 1.000 uniformados de la Fuerza Pública que estarán acompañando los puntos estratégicos de la ciudad , se dispondrán dispositivos especiales en zonas gastronómicas, lugares turísticos, vías principales y entradas a la ciudad, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana. Un llamado a los motociclistas para que cumplan las normas de tránsito y participen de manera responsable en las actividades programadas”, indico la subsecretaria de Seguridad y Justicia, Natalia Zuluaga.

Desde el gremio de motociclistas, Jeison Álzate, conocido como Litromoto, representante de este sector, destacó el trabajo coordinado con las secretarías de Movilidad y Seguridad y Justicia para garantizar el desarrollo de la actividad.



“Hemos organizado la caravana en acompañamiento con las secretarías de Tránsito y Seguridad y Justicia. Queremos que se cumplan todas las normas de tránsito y que esta actividad se desarrolle de manera organizada y responsable”, manifestó.

La Administración Distrital hizo un llamado a respetar el recorrido acordado, acatar las indicaciones de las autoridades, no conducir bajo los efectos del alcohol y proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes.