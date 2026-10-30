Halloween en Cali: negocio afectado por terremoto pudo reabrir sus puertas tras 78 días cerrado

Faltan pocas horas para la celebración del Halloween y muchas familias en Cali aprovechan para hacer sus comprar pendientes y conseguir los disfraces para este fin semana yendo a la calle Novena, en el barrio Alameda, el punto tradicional en la capital vallecaucana para las compras de esta festividad.

Este fin de semana se convierte en la oportunidad perfecta para la reactivación económica de este sector, pues el barrio Alameda también registró afectaciones durante el terremoto del 10 de agosto. Un edificio frente a la reconocida plaza de mercado colapsó, y otras construcciones también sufrieron daños estructurales.

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Una de esas edificaciones afectadas fue la piñateria Big Bang, cuyo local tuvo múltiples afectaciones durante el sismo y por más de dos meses estuvo cerrado, el día de hoy después de avanzar en arreglos y adecuaciones, pudieron reabrir sus puertas para esta festividad.

"Después de 78 días de estar cerrados, afectados por el terremoto, logramos avanzar ya en un 80% en esta reconstrucción, y queremos invitarlos a que vengan y tengan la oportunidad de seleccionar sus disfraces, sus antifazes, todos los accesorios para que podamos celebrar una noche de Halloween bien espectacular. Vamos a seguir jalonando la economía de esta linda ciudad", aseguró Orlando Giraldo, vocero de la piñatería Big Bang.



A pesar de las dificultades, los comerciantes de la calle Novena permanecen en la zona, con la intención de aprovechar al máximo las compras de halloween. Los disfraces más vendidos son de películas de terror y animadas, y los precios están desde los 40.000 hasta los 200.000 pesos.

"Esta semana ha sido muy alta y desde ayer ha estado más movido de lo normal, se han movido todos los disfraces realmente, ya tenemos muchos agotados, por lo menos de payaso terrorífico ya está agotado, el de Spiderman eso ha volado, tenemos sólo hasta la talla 8, ya de 10 para arriba ya todos, ni de dama, ni de adulto, ya todos ya agotados", señaló Alma Castaño, de Party Night.

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Por su parte, las autoridades ya están desplegadas en toda la ciudad haciendo el acompañamiento en centros comerciales, zonas gastronómicas, parques, y demás sitios visitados por las familias.