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Reportan fallas en los servicios de Tigo en Bucaramanga y Cúcuta

Usuarios en la capital santandereana reportan dificultades de conectividad y ausencia de señal en celulares.

Logos de Movistar y Tigo se fusionan
Logos de Movistar y Tigo se fusionan
Foto: Flow
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Una falla en los servicios de telefonía móvil de Tigo estaría afectando a usuarios en Bucaramanga y el área metropolitana, quienes reportan ausencia de señal y dificultades para utilizar los servicios de comunicación.

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La situación genera preocupación entre los usuarios que dependen de la conectividad móvil para sus actividades laborales, personales y comerciales.

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Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las causas de la falla ni el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. "Estoy desesperado", dijo un usuario de Tigo en la capital santandereana.

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Se espera un pronunciamiento de los operadores para establecer el alcance de la afectación y las medidas que se adoptarán para solucionar el problema. También reportan problemas de comunicación en Cúcuta, Norte de Santander, sur del Cesar y el Magdalena Medio.

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