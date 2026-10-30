Reportan fallas en los servicios de Tigo en Bucaramanga y Cúcuta

Una falla en los servicios de telefonía móvil de Tigo estaría afectando a usuarios en Bucaramanga y el área metropolitana, quienes reportan ausencia de señal y dificultades para utilizar los servicios de comunicación.

La situación genera preocupación entre los usuarios que dependen de la conectividad móvil para sus actividades laborales, personales y comerciales.

Y ahora sin señal Movistar Tigo en Bucaramanga 🤦 @Tigo_Colombia @MovistarCo — Juan Carlos (@CarlosOrtiz09) October 30, 2026

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@Tigo_Colombia irrespestuosos y abusivos, para vender un plan me atendieron de una. Cuando necesito cancelarlo me toman del pelo. He intentado llamar a cancelar y contesta una IA con voz fastidiosa, repitiendo todo como un loro para mandarme un link que no sirve para nada. — David Casasbuenas Restrepo (@casasbuenas87) October 30, 2026

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las causas de la falla ni el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. "Estoy desesperado", dijo un usuario de Tigo en la capital santandereana.



@Movistar_Team o @Tigo_Colombia , ahora la misma joda de maluco. Que porquería de señal 😩 — Julieta 🌷 (@yuyisloam) October 30, 2026

Se espera un pronunciamiento de los operadores para establecer el alcance de la afectación y las medidas que se adoptarán para solucionar el problema. También reportan problemas de comunicación en Cúcuta, Norte de Santander, sur del Cesar y el Magdalena Medio.